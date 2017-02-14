14.02.2017 12:23 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Karaman merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan 23 kişiden 18'i gözaltına alındı. Karaman merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan 23 kişiden 18'i gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilen, aralarında asker, öğretmen, araştırma görevlisi, doktor ve OSB müdürünün de bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaman merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(Mehmet Dağlı / İHA)

