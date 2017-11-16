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7 ilde Bank Asya'ya para yatıran 26 kişi yakalandı
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7 ilde Bank Asya'ya para yatıran 26 kişi yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde, örgüt üyesi oldukları ve FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ileri sürülen 39 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 26 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde, örgüt üyesi oldukları ve FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ileri sürülen 39 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 26 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ'nün Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda kayyum atandıktan sonra TMSF'ye devredilen Bank Asya'da hesap açtırdığı ve bu hesaplara para yatırdığı tespit edilen 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları öne sürülen şüphelilerden 26'sı gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan firari 13 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.
(Sadık Kahraman/İHA)
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