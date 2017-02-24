7 ilde 10 kişiye FETÖ gözaltısı

Amasya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda aralarında asker, öğretmen ve sağlık çalışanlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Amasya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda aralarında asker, öğretmen ve sağlık çalışanlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına ilişkin Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Amasya'da A.T., E.Ü., A.T., Erzurum'da M.K, U.H., İstanbul'da C.K., Yozgat'ta Ü.E., Ankara'da Ü.S., Uşak'ta A.K. ve Gaziantep'te A.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Amasya Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi. (Murat Çelik A./İHA)
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