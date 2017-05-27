7 FETÖ'cü hacker tutuklandı

7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ'cü hacker'lerden 7'si tutuklandı.

7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ'cü hacker'lerden 7'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Aksaray ve Çankırı illerinde eş zamanlı yapılan operasyonla; 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisine siber saldırı gerçekleştirerek birçok Bakan ve Milletvekillerine ait kurumsal e-posta adreslerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçiren, Devletin Güvenliği Veya İç, Dış Siyasal Yararları Bakımından Niteliği İtibarıyla Gizli Kalması Gereken Bilgileri sosyal medya hesapları ve sitelerde yayınlayan, birçok sanatçı ve gazeteciye ait sosyal medya hesaplarını ele geçiren ve kişisel bilgilerini ifşa eden, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletvekillerine tehdit ve hakaret içerikli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayan paylaşımlar yapan, 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası WhatsApp programında 'Yurtta Sulh Konseyi' isimli grup oluşturan ve grup yöneticisi Albay isimli şahsın, darbe girişimi sonrası yakalanan FETÖ mensuplarının serbest bırakılması aksi halde tekrar darbe girişiminin başlayacağı konusunda mesaj yayınlayan hacker grubuna yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerden; Yasin Y. Cumhuriyet Başsavcılığından, Ali Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Çıkarıldıkları mahkemece, Çağrı E. isimli şahıs Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçundan, Yusuf E., Alp Can Ö., Yusuf Y., Osman D., Alparslan Ç. ve Seyit Cem Y. Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve tüm şüpheliler aynı TCK maddeleri doğrultusunda tutuklandı.

