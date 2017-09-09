09.09.2017 11:57 7 çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü

Gaziantep'te daha önce eşinin şikayeti üzerine mahkeme kararıyla evden uzaklaştırılan 57 yaşındaki Salih Deniz, 44 yaşındaki eşi Adile Deniz'i tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü. Gaziantep'te daha önce eşinin şikayeti üzerine mahkeme kararıyla evden uzaklaştırılan 57 yaşındaki Salih Deniz, 44 yaşındaki eşi Adile Deniz'i tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü.

Olay, Gaziantep'in Mevlana Mahallesi 5. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, daha önce de eşine şiddet uygulayan Salih Deniz'in eşi 44 yaşındaki Adile Deniz şikayetçi olmuş, mahkeme Salih Deniz'e evden uzaklaştırma cezası vermişti. Bu sabah 08.30 sıralarında alışveriş için evden çıkan 44 yaşındaki Adile Deniz, eşi Salih Deniz tarafından sokak ortasında tabancayla 6 el ateş edilerek ağır yaralandı. Talihsiz kadın, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra Salih Deniz kaçarken, polis Deniz'in yakalanması için çalışma başlattı.

(Mehmet Bulut/İHA)

