30.12.2016 10:30 7 Aralık Üniversitesinde Yeşil Kampüste Türkiye 14'üncüsü

UI Green Metric World University Ranking 2016 Yeşil Ölçüm Dünya Üniversiteleri sıralaması sonuçlarına göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında 14'üncüsü sırada yer alırken, dünya sıralamasında ise ilk 500'e girdi. UI Green Metric World University Ranking 2016 Yeşil Ölçüm Dünya Üniversiteleri sıralaması sonuçlarına göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında 14'üncüsü sırada yer alırken, dünya sıralamasında ise ilk 500'e girdi.



Endonezya Üniversitesine bağlı uzman bir ekip tarafından yapılan değerlendirmeyle, dünyadaki tüm üniversitelerde, yeşil yerleşke ve sürdürülebilirlik politikalarını göz önünde bulundurarak hazırlanan UI Green Metric World University Ranking 2016 Yeşil Ölçüm Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçları açıklandı. Altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda yapılan değerlendirmede üniversiteler, aldıkları puanlara göre sıralandı.



Çevreye duyarlılık konusunda dünyadaki üniversitelerin değerlendirildiği platformda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye üniversiteleri arasında 14'üncüsü sırada yer aldı.



7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güvenç, "Üniversitemiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeşil, çevreci kampüs konusundaki başarısını yenilemiştir. Bu durum bizleri gururlandıran bir gelişmedir. 7 Aralık üniversitesi olarak 'Yeşil Kampüs Projesi' adıyla yürüttüğümüz tüm çalışmalarda çevreci bir üniversite olmaya çalıştık ve bunu başardık. Bulunduğumuz bölgenin iklim ve su şartları da göz önüne alındığında 7 Aralık üniversitesi, hem Kilis ilimizin gözbebeği hem de kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından da örnek bir üniversitedir" diye konuştu.

