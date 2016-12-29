29.12.2016 10:18 7 Aralık Üniversitesi Adana Üniversiteler Tanıtım Fuarında

Kilis 7 Aralık Üniversitesi üniversite adayı öğrencilere yönelik düzenlenen ve öğrencilerin tercihlerini sağlıklı bir şekilde yapmasına büyük katkı sağlayan 'Üniversiteler Tanıtım Fuarı'na katıldı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi üniversite adayı öğrencilere yönelik düzenlenen ve öğrencilerin tercihlerini sağlıklı bir şekilde yapmasına büyük katkı sağlayan "Üniversiteler Tanıtım Fuarı"na katıldı.



Adana'da Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayında Educatürk'ün organize ettiği tanıtım fuarında 40'tan fazla devlet üniversitesiyle özel üniversite tanıtım yapma fırsatı buldu. Fuara yirmi bin öğrenci rehber öğretmenleri eşliğinde katıldı.



Kilis 7 Aralık Üniversitesi tanıtım standını ziyaret eden öğrencilere üniversite temsilcileri tarafından bölümler, fiziki ve sosyal alanlar, yemek, barınma ve burs gibi çeşitli sosyal imkanlarla ilgili açıklayıcı bilgiler verildi. Öğrencilere bölüm ve alan tercihiyle ilgili bilgiler verilerek, mesleki tercih konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.



Aday öğrencilere ayrıca broşür, katalog gibi kenti ve üniversiteyi tanıtıcı materyaller de verildi.

