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7,5 milyon TL'lik Hint keneviri operasyonu
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7,5 milyon TL'lik Hint keneviri operasyonu

Ankara'da son yılların en büyük Hint keneviri operasyonu gerçekleştirildi. Kahramankazan ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon TL olan 4 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ankara'da son yılların en büyük Hint keneviri operasyonu gerçekleştirildi. Kahramankazan ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon TL olan 4 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Aydın Mahallesi'nde Ovaçayı Dere yatağında Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine harekete geçen Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ele geçirdikleri 700 kök Hint kenevirinin ardından bölgedeki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle drone ile arama yapan ekipler, İmrendi Mahallesi yakınlarında Ovaçayı Dere yatağındaki ağaçlık alanda Hint keneviri ekili 4 tarla daha tespit etti.

DAMLAMA SU İLE SULAMIŞLAR
Ekim için dışarıdan fark edilmeyen ve takibi zor alanları seçen uyuşturucu tacirlerinin, engebeli ve ağaçlık alanlarda yetiştirdikleri Hint kenevirini tarlalara uzattıkları hortum ve borularla damlama sulama yöntemiyle suladıkları öğrenildi. Bataklık ve engebeli bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle iş makinesiyle ekim alanlarına ulaşabilen ekipler, yaklaşık 3 bin 500 adet Hint keneviri kökü daha ele geçirdi. Böylece polisin bölgede 3 gün boyunca sürdürdüğü operasyonlarda toplamda 7 farklı tarlada piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon TL olan 4 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarlalardan sökülerek çuvallara koyulan Hint kenevirleri imha edilmek üzere Kahramankazan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AĞAÇLARI KESİP TARLA YAPMIŞLAR"
İmrendi Mahallesi Muhtarı Kadir Çiçek gazetecilere yaptığı açıklamada 30 yıldır bu bölgeye gelmediğini ve böyle alanların olduğunu bilmediğini belirterek, Hint kenevirini ekenlerin ulaşımı zor ve gözden uzak olsun diye engebeli ve bataklık alanları tercih ettiklerini, sık ağaçlık alanlarda ağaçları keserek kendilerine tarla yaptıklarını söyledi.
Polis memurları bir yandan zor arazi şartlarında Hint kenevirini toplarken, diğer yandan da bataklık alandaki sivrisineklerle mücadele etmek zorunda kaldı. Sivrisinek ısırmasından etkilenen bazı polis memurlarına operasyonun sona ermesinin ardından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine giderek alerji aşısı yaptırdı.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
(Büşra Göktaş/İHA)

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