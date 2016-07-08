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7,3'lük depremin yaptığı yıkım gün ağarınca ortaya çıktı!
İran-Irak sınırı 7,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin İran'daki bilançosu ağır oldu. En az 207 kişi hayatını kaybetti, bin 700'ü aşkın yaralı var. Irak'ta ise 7 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede artçı sarsıntılar devam edeken, Kuzey Irak'a ilk yardım Türkiye'den gitti. Deprem sonrası İran'da 3 günlük yas ilan edildi.