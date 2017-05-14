69 yaşındaki sefire gençlere taş çıkarttı

Demokratik Kongo Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba'nın 7 çocuk, 20 torun sahibi 69 yaşındaki eşi Pauline Mulumba Tshidimba, kendi elleriyle diktiği kıyafetleri giyerek elçilik konutunda mini defile düzenledi, dans etti, geleneksel Kongo yemekleri pişirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba'nın 7 çocuk, 20 torun sahibi 69 yaşındaki eşi Pauline Mulumba Tshidimba, kendi elleriyle diktiği kıyafetleri giyerek elçilik konutunda mini defile düzenledi, dans etti, geleneksel Kongo yemekleri pişirdi.

Büyükelçi eşleri arasında "sefire başı" olarak bilinen ve Ankara'da düzenlenen birçok sosyal etkinliğe öncülük eden Kongolu sefire Pauline Mulumba Tshidimba, elçilik konutunun kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. 5 yıldır Ankara'da bulunan ve 7 çocuk 20 torun sahibi sefire başı Tshidimba, kendisinin diktiği renkli kıyafetlerle konutta mini bir defile düzenleyerek, Kongo müzikleri eşliğinde dans etti. Kongo usulü somon balığı da pişiren sefire başı, mutfakta da ne kadar marifetli olduğunu gösterdi.



"KIYAFETLERİMİN ÇOĞUNU KENDİM DİKTİM"

Beş yıldır Ankara'da yaşadıklarını ve Ankara'yı çok sevdiğini ifade eden büyükelçi eşi Tshidimba, "Ankara güvenli ve iyi bir şehir. Geceleri bile istediğimiz her yere güvenli bir şekilde gidebiliyoruz" dedi. En büyük tutkusunun dikiş dikmek olduğunu belirten Tshidimba, "Kıyafetlerimin çoğunu kendim diktim. Gazetecilik yapmadan önce ev hanımıydım, şu anda yine öyleyim ve ev hanımı olarak görevlerimi yapmalıyım" diye konuştu.

Yaptığı yemekler hakkında da bilgiler veren Kongolu sefire başı, "Yemek pişiririm, çünkü eşim yaptığım yemekleri çok seviyor. Bugün Kongo'dan getirdiğim malzemelerle Somon balığı ve "fufu" yaptım. Kongo'da fufuyu yemeklerin yanında yeriz. Nasıl Türkler yemeğin yanında ekmek yiyorlarsa, fufu da bizim ekmeğimiz. Eğer Kongo'da karnınızı doyurmak istiyorsanız fufu yersiniz" ifadelerini kullandı. Bayan Tshidimba en sevdiği Türk yemeklerinin iskender ve mantı olduğunu da belirtti.



"GÜNEY SUDAN'A GIDA YARDIMINDA BULUNMAYI PLANLIYORUZ"

Afrika ülkelerin büyükelçi eşlerinden oluşan bir derneklerinin olduğunu ve zaman zaman yardıma muhtaç insanlar için bağış kampanyaları düzenledikleri aktaran Tshidimba, bu yıl Güney Sudan için Afrika Gastronomi programı düzenleyeceklerini kaydetti. Program kapsamınsa Güney Sudan'a gıda yardımında bulunmayı planladıklarını anlatan Tshidimba, "Yaptığımız yardım çok değil ama bir ev bile inşa ederken teker teker taşlar koyarsınız. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey de bir taş koyarak işe başlamak. Böylelikle başkaları da ikinci taşı koyabilsin. Böyle bir projemiz var. Bu program için yardım amaçlı bilet satıyoruz. Umarım bizi desteklerler" şeklinde konuştu.

(Selçuk Böke - Emre Yüzügüldü / İHA)