Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
69 yaşındaki sefire gençlere taş çıkarttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

69 yaşındaki sefire gençlere taş çıkarttı

Demokratik Kongo Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba'nın 7 çocuk, 20 torun sahibi 69 yaşındaki eşi Pauline Mulumba Tshidimba, kendi elleriyle diktiği kıyafetleri giyerek elçilik konutunda mini defile düzenledi, dans etti, geleneksel Kongo yemekleri pişirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba'nın 7 çocuk, 20 torun sahibi 69 yaşındaki eşi Pauline Mulumba Tshidimba, kendi elleriyle diktiği kıyafetleri giyerek elçilik konutunda mini defile düzenledi, dans etti, geleneksel Kongo yemekleri pişirdi.
Büyükelçi eşleri arasında "sefire başı" olarak bilinen ve Ankara'da düzenlenen birçok sosyal etkinliğe öncülük eden Kongolu sefire Pauline Mulumba Tshidimba, elçilik konutunun kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. 5 yıldır Ankara'da bulunan ve 7 çocuk 20 torun sahibi sefire başı Tshidimba, kendisinin diktiği renkli kıyafetlerle konutta mini bir defile düzenleyerek, Kongo müzikleri eşliğinde dans etti. Kongo usulü somon balığı da pişiren sefire başı, mutfakta da ne kadar marifetli olduğunu gösterdi.

"KIYAFETLERİMİN ÇOĞUNU KENDİM DİKTİM"
Beş yıldır Ankara'da yaşadıklarını ve Ankara'yı çok sevdiğini ifade eden büyükelçi eşi Tshidimba, "Ankara güvenli ve iyi bir şehir. Geceleri bile istediğimiz her yere güvenli bir şekilde gidebiliyoruz" dedi. En büyük tutkusunun dikiş dikmek olduğunu belirten Tshidimba, "Kıyafetlerimin çoğunu kendim diktim. Gazetecilik yapmadan önce ev hanımıydım, şu anda yine öyleyim ve ev hanımı olarak görevlerimi yapmalıyım" diye konuştu.
Yaptığı yemekler hakkında da bilgiler veren Kongolu sefire başı, "Yemek pişiririm, çünkü eşim yaptığım yemekleri çok seviyor. Bugün Kongo'dan getirdiğim malzemelerle Somon balığı ve "fufu" yaptım. Kongo'da fufuyu yemeklerin yanında yeriz. Nasıl Türkler yemeğin yanında ekmek yiyorlarsa, fufu da bizim ekmeğimiz. Eğer Kongo'da karnınızı doyurmak istiyorsanız fufu yersiniz" ifadelerini kullandı. Bayan Tshidimba en sevdiği Türk yemeklerinin iskender ve mantı olduğunu da belirtti.

"GÜNEY SUDAN'A GIDA YARDIMINDA BULUNMAYI PLANLIYORUZ"
Afrika ülkelerin büyükelçi eşlerinden oluşan bir derneklerinin olduğunu ve zaman zaman yardıma muhtaç insanlar için bağış kampanyaları düzenledikleri aktaran Tshidimba, bu yıl Güney Sudan için Afrika Gastronomi programı düzenleyeceklerini kaydetti. Program kapsamınsa Güney Sudan'a gıda yardımında bulunmayı planladıklarını anlatan Tshidimba, "Yaptığımız yardım çok değil ama bir ev bile inşa ederken teker teker taşlar koyarsınız. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey de bir taş koyarak işe başlamak. Böylelikle başkaları da ikinci taşı koyabilsin. Böyle bir projemiz var. Bu program için yardım amaçlı bilet satıyoruz. Umarım bizi desteklerler" şeklinde konuştu.
(Selçuk Böke - Emre Yüzügüldü / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fenerbahçe'ye karşı 2. deplasman galibiyeti
69 yaşındaki sefire gençlere taş çıkarttı
'Anne şefkati' onu yılın polisi yaptı
Antalyaspor'da 2 oyuncu cezalı duruma düştü
Eurovision’un galibi Portekiz
Suriyeli annenin yürek burkan Anneler Günü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sanatçılardan İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık
Sanatçılardan İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık
Katliam gibi kaza: 23 ölü, 11 yaralı
Katliam gibi kaza: 23 ölü, 11 yaralı
Tüm dünyada siber saldırı şoku!
Tüm dünyada siber saldırı şoku!
Marmaris'te tur otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Marmaris'te tur otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çin'de imzalar peş peşe atıldı
Çin'de imzalar peş peşe atıldı
Hatay'da 1 astsubay şehit oldu
Hatay'da 1 astsubay şehit oldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Fenerbahçe'ye karşı 2. deplasman galibiyeti
Fenerbahçe'ye karşı 2. deplasman galibiyeti
69 yaşındaki sefire gençlere taş çıkarttı
69 yaşındaki sefire gençlere taş çıkarttı
'Anne şefkati' onu yılın polisi yaptı
'Anne şefkati' onu yılın polisi yaptı
Antalyaspor'da 2 oyuncu cezalı duruma düştü
Antalyaspor'da 2 oyuncu cezalı duruma düştü
Eurovision’un galibi Portekiz
Eurovision’un galibi Portekiz
Suriyeli annenin yürek burkan Anneler Günü
Suriyeli annenin yürek burkan Anneler Günü
Konya'da otobüs devrildi: 20 yaralı
Konya'da otobüs devrildi: 20 yaralı
'FETÖ'den kurtaracağım' diyerek yaşlıları dolandırdı
'FETÖ'den kurtaracağım' diyerek yaşlıları dolandırdı
Fedakar annenin tek isteği tekerlekli sandalye
Fedakar annenin tek isteği tekerlekli sandalye
Yürüyen merdiveni kullanırken ayağı sıkıştı
Yürüyen merdiveni kullanırken ayağı sıkıştı
Forklit operatörü kadınlar erkeklere taş çıkartıyor
Forklit operatörü kadınlar erkeklere taş çıkartıyor
26 yıl önce ölen eşinin sanayideki işlerinin başına geçti
26 yıl önce ölen eşinin sanayideki işlerinin başına geçti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English