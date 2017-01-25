Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
68 yıldır göz nuru döküyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

68 yıldır göz nuru döküyor

Çanakkaleli 76 yaşındaki seramik ustası İsmail Bütün, babasının yanında öğrendiği mesleğini tam 68 yıldır icra ediyor.

Çanakkaleli 76 yaşındaki seramik ustası İsmail Bütün, babasının yanında öğrendiği mesleğini tam 68 yıldır icra ediyor.
Bir dönem dünyanın hemen her yerine gönderilen Çanakkale seramiğinden hediyelik eşyalar, Anı Eşya Üretim Merkezinde yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Çocuk yaşta başladığı seramik ustalığını ilerleyen yaşına rağmen sürdüren İsmail Bütün, Çanakkale Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezinde hem üretiyor hem de gençlere kurs veriyor. Seramik mesleğine henüz ilkokuldayken babasının yanında başlayan İsmail Bütün, "Benim yaşım şuan da 76. Doğdum doğalı işin içindeyim. Tornalarda çalışmaya 14 yaşından itibaren başladım. Babamın yanında öğrendik. 16-17 yaşlarında kalfa gibiydim. Çanakkale Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezi olarak atölye açıldı. Bununda başına beni getirdiler. O sene bu sene devam ediyoruz. Bu atölyede 3-4 dönem kurs verildi. Baya bir kursiyerlere öğretildi" dedi.

"ŞU ANDA DA CANLANDIRMAYA UĞRAŞIYORUZ"
Geçmişte porselen, plastik ürünlerin olmadığı dönemlerde Çanakkale seramiğinden yapılmış kap-kaçak ürünlerinin sıklıkla kullanıldığını söyleyen Bütün, "O zamanın ki ustalarımız çeşitli objelerle baya bir Türkiye değil Avrupa'ya da hatta dünyanın dört bir köşesine çeşitli seramikler gönderilmişti. Bu seramikler beğeni kazanmıştı. Çeşitli müzelerde hala da sergilenmektedir. Fakat Çanakkale seramikleri daimi kullanım eşyası olarak çanaktı, kaseydi, çömlekti, testiydi. Bunun yanında yeniden daha incelikler getirerek süs eşyalarına dönüldü. Çanakkale'den geçen bir ziyaretçi bir seramik hediye almadan gitmiyordu. En güzelde Çanakkale seramiklerinin çeşitli objeleri vardı. Yani bunlarda çok beğeni kazanıyordu. Fakat kayboldu hepsi. Şu anda da canlandırmaya uğraşıyoruz. Burada duvar tabakları, simit testileri, at başlı testiler bazı Çanakkale seramikleri kaselerini, testilerini, çömleklerini yapıyoruz. Yani Çanakkale seramiklerinde ne yapıldıysa onu canlandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"HEPSİ EL SANATIDIR"
Anı eşya üretim merkezinde kalıp kullanmadan her şeyi el emeğiyle yaptıklarını söyleyen Bütün, "Şu anda her şey hazır geliyor. Gelen çamurları yoğuruyoruz. Yapacağımız objelerin büyüklüğüne göre yoğurup mapa dediğimiz hale getiriyoruz. Ve tornalarda yapıyoruz. Bizim işimiz kalıp falan değil. Hepsi el sanatıdır" dedi.
İsmail Bütün, seramiğin çamur halde atölyeye gelişinden, hazırlanıp fırınlanmasına kadar geçirdiği bütün aşamaları uygulamalı olarak anlattı. Anı eşya üretim merkezinde İsmail Bütün tarafından yoğrulup tornada şekillendirilen çamurlardan, seramik duvar tabakları, simit testileri, at başlı testiler, kase ve çömlek gibi eşyalar üretiliyor.
(Murat Yüksel/İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Küre Dağları'nda siyah yaban kedisi görüntülendi
68 yıldır göz nuru döküyor
Kazada ölen hakemin ailesinden araç masrafı istediler
Yahudilere saldırı ihtimali polisi harekete geçirdi
Böyle anne olmaz olsun: Bebeğini denize attı
HDP'li vekil Taşçıer serbest bırakıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Ülker binlerce personel alacak!
Ülker binlerce personel alacak!
Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Başbakan Yıldırım referandum tarihini açıkladı
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef
Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ağır suçlama
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ağır suçlama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Küre Dağları'nda siyah yaban kedisi görüntülendi
Küre Dağları'nda siyah yaban kedisi görüntülendi
68 yıldır göz nuru döküyor
68 yıldır göz nuru döküyor
Kazada ölen hakemin ailesinden araç masrafı istediler
Kazada ölen hakemin ailesinden araç masrafı istediler
Yahudilere saldırı ihtimali polisi harekete geçirdi
Yahudilere saldırı ihtimali polisi harekete geçirdi
Böyle anne olmaz olsun: Bebeğini denize attı
Böyle anne olmaz olsun: Bebeğini denize attı
HDP'li vekil Taşçıer serbest bırakıldı
HDP'li vekil Taşçıer serbest bırakıldı
Prosinecki'ye Azerbaycan'dan izin çıkmadı
Prosinecki'ye Azerbaycan'dan izin çıkmadı
Camiden halı hırsızlığı kamerada
Camiden halı hırsızlığı kamerada
HDP'li vekil İmam Taşçıer gözaltına alındı
HDP'li vekil İmam Taşçıer gözaltına alındı
2 dakika ara ile 611 TL radar cezası yedi
2 dakika ara ile 611 TL radar cezası yedi
O iddia tepkiye neden oldu
O iddia tepkiye neden oldu
Değişikliğin onay zamanı ve CHP'nin AYM çıkışı soruldu
Değişikliğin onay zamanı ve CHP'nin AYM çıkışı soruldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English