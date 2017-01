68 yıldır göz nuru döküyor

Çanakkaleli 76 yaşındaki seramik ustası İsmail Bütün, babasının yanında öğrendiği mesleğini tam 68 yıldır icra ediyor.

Bir dönem dünyanın hemen her yerine gönderilen Çanakkale seramiğinden hediyelik eşyalar, Anı Eşya Üretim Merkezinde yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Çocuk yaşta başladığı seramik ustalığını ilerleyen yaşına rağmen sürdüren İsmail Bütün, Çanakkale Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezinde hem üretiyor hem de gençlere kurs veriyor. Seramik mesleğine henüz ilkokuldayken babasının yanında başlayan İsmail Bütün, "Benim yaşım şuan da 76. Doğdum doğalı işin içindeyim. Tornalarda çalışmaya 14 yaşından itibaren başladım. Babamın yanında öğrendik. 16-17 yaşlarında kalfa gibiydim. Çanakkale Seramiği Anı Eşya Üretim Merkezi olarak atölye açıldı. Bununda başına beni getirdiler. O sene bu sene devam ediyoruz. Bu atölyede 3-4 dönem kurs verildi. Baya bir kursiyerlere öğretildi" dedi.



"ŞU ANDA DA CANLANDIRMAYA UĞRAŞIYORUZ"

Geçmişte porselen, plastik ürünlerin olmadığı dönemlerde Çanakkale seramiğinden yapılmış kap-kaçak ürünlerinin sıklıkla kullanıldığını söyleyen Bütün, "O zamanın ki ustalarımız çeşitli objelerle baya bir Türkiye değil Avrupa'ya da hatta dünyanın dört bir köşesine çeşitli seramikler gönderilmişti. Bu seramikler beğeni kazanmıştı. Çeşitli müzelerde hala da sergilenmektedir. Fakat Çanakkale seramikleri daimi kullanım eşyası olarak çanaktı, kaseydi, çömlekti, testiydi. Bunun yanında yeniden daha incelikler getirerek süs eşyalarına dönüldü. Çanakkale'den geçen bir ziyaretçi bir seramik hediye almadan gitmiyordu. En güzelde Çanakkale seramiklerinin çeşitli objeleri vardı. Yani bunlarda çok beğeni kazanıyordu. Fakat kayboldu hepsi. Şu anda da canlandırmaya uğraşıyoruz. Burada duvar tabakları, simit testileri, at başlı testiler bazı Çanakkale seramikleri kaselerini, testilerini, çömleklerini yapıyoruz. Yani Çanakkale seramiklerinde ne yapıldıysa onu canlandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"HEPSİ EL SANATIDIR"

Anı eşya üretim merkezinde kalıp kullanmadan her şeyi el emeğiyle yaptıklarını söyleyen Bütün, "Şu anda her şey hazır geliyor. Gelen çamurları yoğuruyoruz. Yapacağımız objelerin büyüklüğüne göre yoğurup mapa dediğimiz hale getiriyoruz. Ve tornalarda yapıyoruz. Bizim işimiz kalıp falan değil. Hepsi el sanatıdır" dedi.

İsmail Bütün, seramiğin çamur halde atölyeye gelişinden, hazırlanıp fırınlanmasına kadar geçirdiği bütün aşamaları uygulamalı olarak anlattı. Anı eşya üretim merkezinde İsmail Bütün tarafından yoğrulup tornada şekillendirilen çamurlardan, seramik duvar tabakları, simit testileri, at başlı testiler, kase ve çömlek gibi eşyalar üretiliyor.

