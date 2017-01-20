68 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 68 kişi adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 68 kişi adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 71 kişiden 68'i adliyeye sevk edilirken 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilenlerin arasında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz da bulunuyor. Zanlıların adliyedeki sorguları devam ediyor. (Halil Dağ - Yakup Güler/İHA)
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