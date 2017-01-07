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679, 680 ve 681 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı
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679, 680 ve 681 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan KHK'lara göre; Jandarma personeline ödüle ilişkin olarak Emniyet personelindeki haklar tanımlandı. Yeni yapılanmaya uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için adli yardım (avukat temini) imkanı sağlandı. Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili yaş sınırı 28'den 31'e çıkarıldı. Jandarma Genel Komutanlığına mensup sözleşmeli subay ve astsubaylar için muvazzaf subay ve astsubaylığa geçişte belirlenen üst sınır, subaylar için yüzbaşılık rütbe yaş haddi, astsubaylar için astsubay kıdemli üstçavuşluk rütbe yaş haddinin uygulanacağı açıklığa kavuşturuldu.

"Şans oyunlarına dair lisans düzenleme hakkı Varlık Fonu'na devredildi"

Milli Piyango İdaresi, yeni çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile şans oyunlarına dair lisans düzenleme hakkı da 49 yıllığına Varlık Fonu'na devredildi.

Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmakla yetkilendirildi.

"RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayınını bir gün durdurabilecek"

680 sayılı KHK'ya göre, Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayınını bir gün durduracak.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait kadrolarda ihtiyaç duyulması halinde, öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek.

679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 personel meslekten ihraç edildi.

"Daha önce kapatılan bazı gazeteler tekrar açıldı"

679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce kapatılan Şuhut'un Sesi Gazetesi, Türkeli Gazetesi, Batman Gazetesi, Zafer Gazetesi, Hisar Gazetesi, Batman Çağdaş Gazetesi, İdil Haber Gazetesi, Prestij Haber Gazetesi, Urfanatik Gazetesi ve Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi yeniden açıldı.
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