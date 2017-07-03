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67 yaşında doktor oldu
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67 yaşında doktor oldu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet törenine, 67 yaşında Tıp Fakültesinden mezun olan Gönül Berker damga vurdu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet törenine, 67 yaşında Tıp Fakültesinden mezun olan Gönül Berker damga vurdu.
OMÜ Tıp Fakültesi mezuniyet töreni Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda gerçekleştirildi. Toplamda 217 öğrenci mezun olarak hekimliğe ilk adımı attı. Yeni hekimler arasında Samsun'da 46 yıldır eczacılık yapan, daha önce iki fakülte ve bir yüksekokul bitiren 67 yaşındaki Gönül Berker ilgi odağı oldu. 39. dönem mezunlarını veren OMÜ Tıp Fakültesinde Gönül Berker, diplomasını aldığı sırada salonda büyük bir alkış koptu. Bazı öğretim görevlileri Gönül Berker'e sarılarak kutladı.

"6 YIL BOYUNCA VERDİĞİM EMEKLERE BUGÜN YAŞADIĞIM MUTLULUK DEĞDİ"
Doktor olmak için verdiği çabayı anlatan Gönül Berker, "Çok zordu. 6 yıl boyunca verdiğim emeklere bugün yaşadığım mutluluk değdi. Hem heyecanlı hem de çok mutluyum. Bu benim 4. ve son üniversitem oldu. Belki uzmanlık yapabilirim. İstemek çok önemli. Bir şeyi başarmak için en önemli şey istemektir. Hayal etmek de önemli. Ben hep bunları hayal ettim. Mezun olana kadar her gün günlük ders çalıştım" dedi.

"EŞİMİN 67 YAŞINDA DOKTOR OLMASI ÇOK AYRI BİR DUYGU"
Eşinin başarısıyla gururlandığını dile getiren Sadi Berker ise "Benim bir kızım eczacı, oğlum da bilgisayar mühendisi. 2 çocuğum yüksek tahsil yaptıktan sonra eşimin 67 yaşında tıp doktoru olması benim için çok ayrı bir duygu. Ben de bu süreçte eşime yardımcı oldum. Çocuklarım okurken nasıl yardımcı olduysam eşime de yardımcı oldum" diye konuştu.
Gönül Berker, diplomasını aldıktan sonra sevincini ailesi ve eczacı arkadaşlarıyla paylaştı.

REKTÖR BİLGİÇ: "ZORLUKLAR SİZİ YILDIRMASIN"
Öğrencilere başarılar dileyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Bu yıl 217 hekim mezun etmenin mutluluğunu beraber yaşıyoruz. Biz ne hallerden buralara geldik. Yoksulluk ve kardeşin kardeşi kırdığı anarşi dönemlerinin öğrencileriydik. Bütün o zorluk ve yaşanılması zor ortamlara rağmen aklımızdan, 'biz bu vatana ve ülkeye daima hizmet edeceğiz' düşüncesini silmedik. Siz genç doktorlarımızdan da ne kadar zorluk yaşamış olursanız olun, gerçekten bir borcunuz var. Üzerinde yaşadığınız bu topraklara vatan diyorsak, uğrunda ölen milyonlarca şehitlerimiz sayesindedir. Ölümden daha büyük fedakarlık var mı? Bunu göstermiş ataların torunları olarak bugün hiçbir zorluk sizi yıldırmamalı. Hiçbir zorluğu başarınızın önünde engel görmemelisiniz" şeklinde konuştu.

"BUGÜNE KADAR 5 BİN 417 HEKİM MEZUN OLDU"
Mezuniyette konuşma yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ise "Bu yıl 39. dönem mezunlarını vermekteyiz. Bugüne kadar fakültemizden 5 bin 417 hekim mezun olmuştur. Samsunlu tıplılar ülkemizin 4 bir yanında değişik kollarda hizmet vermekte olup, fakültemizi başarıyla temsil etmektedirler. Bu yılki mezuniyet töreninde Türkçe Tıp Programından 181 ve İngilizce Tıp Programından 22 olmak üzere toplam 217 mezunumuz, genç hekimler arasına katılacaklardır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, OMÜ ilk İngilizce tıp mezunlarını verirken, mezuniyet töreni konuşmaların ardından kep atma töreni ile sona erdi. Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da katıldı.
(Erdi Demür / İHA)

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