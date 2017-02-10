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66 yıl sonra yeniden ışığa kavuştu
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66 yıl sonra yeniden ışığa kavuştu

Erzurum'da 7 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen ve 5 yaşındayken su kuyusuna düştüğü kaza sonrası sol gözü tamamen görme yetisini kaybeden, sağ gözünde de hasar oluşan Nurten Kulğa 66 yıl aradan sonra ışığa kavuştu.

Erzurum'da 7 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen ve 5 yaşındayken su kuyusuna düştüğü kaza sonrası sol gözü tamamen görme yetisini kaybeden, sağ gözünde de hasar oluşan Nurten Kulğa 66 yıl aradan sonra ışığa kavuştu.
Ailesinin de desteğiyle bir çok şehirde uzmanlara görünmesine rağmen bugüne kadar hep olumsuz cevap alan Nurten nine 1998 yılında eniştesinin ve kız kardeşinin Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinde yaşamaya başladı. 5 yaşında geçirdiği kaza nedeniyle hayata küsen, insanlardan uzaklaşan ve kendisini 4 duvar arasına hapseden Kulğa bugüne kadar hiç evlenmedi. İki yıl önce kaza sebebiyle hasar gören ve çok az görebilen sağ gözüne de katarakt inen Nurten Nine için hayat tamamen durdu.
Ablasının yaşadıkları karşısında büyük üzüntü duyan emekli bankacı Melek Tulğa Sevinç'e müjdeli haber Dr. Tuba Vural Çokal 'dan geldi. Tuba Vural Çokal ilk olarak göz arkası zar filmi çektirdiği Nurten Tulğa'nın görebileceğini söyledi. Tuba Vural Çokal'ın yönlendirmesiyle kızkardeşi Melek Tulğa Sevinç ve kardeşinin eşi emekli öğretmen Oktay Sevinç ile birlikte Konya'ya giden Nurten Kulğa'nın, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof. Dr. Ümit Kayış ve ekibi tarafından gerçekleştirilen bir ameliyatın ardından sadece katarak inen sağ gözü değil, 66 yıldır görmeyen sol gözü de görmeye başladı.
Bugüne kadar şeker, tansiyon başta olmak üzere bir çok rahatsızlığından dolayı başvurduğu birçok hastane ve doktorun ameliyatını yapmadığını belirten Nurten Kulğa, "Sağ gözümde görmez olunca iyice çaresiz kaldım. Ama beni hayata yeniden Tuba hanım döndürdü. Onun sayesinde dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Şafak benim için yeniden doğdu. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Başta Tuba hanım olmak üzere doktorlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
(Arif Kaplan/İHA)
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