Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 66 ilde turuncu alarm verilirken, belediyeler ise aşırı sıcaklara karşı özel uygulamalar yapıyor.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 66 ilde turuncu alarm verilirken, belediyeler ise aşırı sıcaklara karşı özel uygulamalar yapıyor.

Fransa'yı kavuran sıcaklara karşı halkın sağlığını korumak amacıyla önlemler alındı. Fransa'da aşırı sıcaklardan dolayı toplam 66 ilde turuncu alarm verildi. Bazı bölgelerde 40 dereceyi geçen sıcaklık özellikle bebeklerin, yaşlıların ve güneş altında çalışan insanların sağlığını tehdit ediyor. Belediyeler de vatandaşların sağlığını korumak amacıyla birçok önlem aldı. Bazı yerlerde sokakta bulunan hidrantların tazyikli suyu açılarak "fıskiye" noktaları oluşturulurken, başka bölgelerde toplu taşıtlarda bedava su dağıtımı yapıldı. Paris'te bazı insanlar serinlemek için Eyfel Kulesi'nin karşısında bulunan süs havuzlarına girdi.

Hızlı trenler de sıcaklardan etkilendi. Tren raylarının sıcaklardan ve tren hızından dolayı bazen 50 dereceyi aşmasından dolayı ray deformasyonunu ya da tren kablolarının sıcaktan kopmasını engellemek adına tren hızı saatte 60 kilometreye düşürüldü. Belediyeler ayrıca toplu taşıt duraklarında ve sokaklarda bulunan elektronik panolarda aşırı sıcaklarda vatandaşlar tarafından alınması gereken önlemleri hatırlattı.

Öte yandan Fransa'da daha önce yaşanan aşırı sıcaklar ölümcül sonuçlar doğurmuş ve önemlerin artırılmasına sebep olmuştu.

(Özlem Kaplan / İHA)