16.11.2017 17:03 65 yıl sonra gelen madalya

Kore Savaşı'na katılarak üstün bir başarı gösteren Kore Gazisi Mehmet Cemal Arslan, Güney Kore Cumhuriyeti tarafından 'Barış Büyükelçisi' ilan edildi. Kore Savaşı'na katılarak üstün bir başarı gösteren Kore Gazisi Mehmet Cemal Arslan, Güney Kore Cumhuriyeti tarafından 'Barış Büyükelçisi' ilan edildi.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1952 yılında Güney Kore'ye gönderilerek Kore Savaşı'na katılan askerler arasında yer alan Mehmet Cemal Aslan'a Güney Kore Cumhuriyeti halkı tarafından 'Barış Büyükelçisi' unvanı ve 'Savaşa Katılım Madalyası' verildi. Gazi Mehmet Cemal Arslan'a gönderilen Savaşa Katılım Madalyası ve belgesi Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından takdim edildi.

Güney Kore'de üstün bir başarı göstererek 'Barış Büyükelçisi' unvanı verilen Gazi Mehmet Cemal Arslan'a madalyasını veren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kore Savaşı'na katılan tüm Türk askerleri gibi Gazi Mehmet Cemal Arslan'ın da önemli bir mücadele verdiğini söyledi. Güney Kore Cumhuriyeti'nin her zaman Türkiye'deki faaliyetlere destek verdiğini ve Gazilerin yanında olduğuna dikkat çeken Başkan Tekintaş, "Kore Gazisi Mehmet Cemal Arslan'a verilen bu madalya onun gösterdiği üstün başarıları ve bunun yanı sıra unutulmadığını gösteren en önemli hediyelerden bir tanesi. Kore hükümeti bu güne kadar olduğu gibi yapılacak olan tüm etkinliklerde Türkiye'de bulunarak Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceklerdir. Kore Savaşı'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden kahraman askerlerimizden şehit olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olan Gazilerimize ise uzun ömür diliyorum" dedi.

Kore Savaşı'nda gösterdiği başarıların sonucunda Kore hükümeti tarafından 'Barış Büyükelçisi' ilan edilen Gazi Mehmet Cemal Arslan, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Konuşmasında Kore Savaşı günlerinden kesitler aktaran Arslan, çok büyük mücadeleler verdiklerini belirtti. Arslan ayrıca 'Barış Büyükelçisi' ilan edilmesinin de kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Madalya takdim törenine katılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya'da konuşmasında Gazilere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'a teşekkürlerini iletti.

(Metin Akyürek/İHA)

