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65 yaş üstü ücretsiz taşımacılığına yeni düzenleme
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65 yaş üstü ücretsiz taşımacılığına yeni düzenleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan ücretsiz taşıma konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve kimsenin mağdur edilmemesi için bir düzenleme yapacaklarını söyledi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan ücretsiz taşıma konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve kimsenin mağdur edilmemesi için bir düzenleme yapacaklarını söyledi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasında şoför esnafı ile buluştu. Oda Başkanı Yusuf Enli tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Arslan kendisine takdim edilen çiçeği Manisa Olay Gazetesi muhabiri Berfin Adıcan'a vererek yoğun programda kendisini takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.
Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Eğitim Salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yusuf Enli şoför esnafının sıkıntılarını ve beklentilerini anlattığı kısa bir konuşma yaptı. Enli, "Türkiye'de yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi de, 65 yaş sınırında ortalama Manisa'da 12 bin ücretsiz yolcu taşımacılığı şoför esnafının belini büküyor. Burada bir kısıtlama getirirseniz, yani 3 kere 4 kere binme gibi bir kısıtlama getirirseniz şoför esnafını birazcık daha rahatlatır diye düşünüyorum. Bilhassa son zamanlarda yapılan köprü zamlarından dolayı ki Kamyoncular Odası Başkanımız da burada, onların ricaları, bizim ricalarımız, kamyoncu esnafımızın bu köprü geçişlerinde yüksek derecede bir fiyat ödediklerinden bir talepleri var. Bakanlık olarak değerlendirirseniz çok teşekkür ediyoruz. En büyük sıkıntımızın yine Kamyoncular Kooperatifimizden ve Türkiye genelinde yaşanan bir olay var. C1 belgesiyle Avrupa'ya çalışan kamyoncu arkadaşlarımızın bizden şehir içine Türkiye içinde çalışan kamyoncularla rekabet gücünü elimizden kaybediyoruz. Çünkü onlar bir buçuk liraya mazot alırken, biz 4 liraya mazot alıyoruz. Onların yasak olmasına rağmen şehir içinde çalışmaları, şehir içinde de şehirler arasında da bunların çalıştıklarını görüyoruz. Bakanlık olarak bunlara el atarsanız bütün Türkiye'deki esnafın önünü açmış oluruz. 2012-2014 arası çıkarmış olduğunuz hurda yasasında Aliağa Terminali'nde tamir ve bakıma açıldığı için hurda alımını bir anda durdurduk. Tekrar bu hurda alımını açarsanız bütün şoför esnafımızın bundan dolayı mutlu olur diye düşünüyoruz" diyerek sıkıntılarını dile getirdi.

"AMACIMIZ 65 YAŞ ÜSTÜ YOLCULUKTA KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEK DÜZENLEME YAPMAK"
Manisa milletvekillerinin her türlü sıkıntı ve problemi kendisine ilettiğini kaydeden Bakan Arslan ise şunları söyledi:
"Gelen her sorun ve sıkıntı konusunda istişare ediyoruz ve çözmeye çalışıyoruz. Elbette birçoğunu çözdük ve birçoğuyla ilgili çalışmamız da devam ediyor. Ancak şunu bilmeniz lazım ki her yapılan çalışmada bütün tarafların ihtiyaçları gözetilerek yol alınmalı. Bizim bütün tarafları koruyacak düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Şunu söylemekte fayda var. Karayolu taşıma kanunu ve ona bağlı çıkan yönetmeliklerin hepsi zaten hem vatandaşı hem özellikle taşıyıcı esnafımızı, şoför esnafımızı koruyacak düzenlemeler içeriyor. Başkanımızın söylediği talepler elbette birçok tarafı ilgilendiriyor. Bununla ilgili düzenlemeler yaptık, yapıyoruz. Buna hurda da dahil. 65 yaş üstü konusu da tabii ki özellikle vatandaşımızın ihtiyacını gidermek, hayatını kolaylaştırmak adına yaptığımız düzenlemeler ama biliyoruz ki bir düzenleme bir tarafı memnun ederken öbür tarafı mağdur etmemeli. Bununla ilgili milletvekili arkadaşlarımızla da konuştuk. Biz Ankara'da inşallah hükümette de konuşacağız. Amaç herkesin hakkını koruyacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir düzenleme yapmak."

TAHDİTLİ PLAKALAR KONUSUNDA GENELGE YAYINLANDI
Tahditli plakalar konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, "Uzunca bir süredir Manisa ve İzmir arasında günde yaklaşık 20 bin çalışan, 20 bin öğrencinin de karşılıklı gidiş gelişi söz konusu. Çok ciddi bir rakam 40 bin nüfus. Birçok ilçeden, Türkiye'deki çok çok ilçeden ve en azından birkaç ilden büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Bu taşımacılıkla ilgili çok ciddi bir mağduriyet vardı. Özellikle tahditli plakalar konusunda ciddi bir mağduriyet vardı. Dolayısıyla tahsisli plakalarla ilgili sıkıntının giderilmesi onların da taşıma yapabilmesi adına okul servisi, işyeri servisi, öğrenci ve personel taşımacılığı yapan bu arkadaşların da bu haktan yani tahditli plakaları tanınan haktan yararlanabilmesi ve 4 S tescilli belgesiyle bu haktan yararlanabilmesi adına özellikle Manisa bunu çok gündeme getirmişti. O problemi dün itibariyle imzaladığımız ve yayınladığımız bir genelgeyle çözdük" dedi.
Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yusuf Enli ziyaret anısına Bakan Arslan'a hediye takdim etti. Şoför esnafıyla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Arslan daha sonra Soma Çevre Yolunun açılışını gerçekleştirmek üzere Soma ilçesine hareket etti.
(Aykut Yeniçağ - Sadık Cangel/İHA)
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