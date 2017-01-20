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64 yaşında gençlere taşıyor: Hedefi Guiness'e girmek
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64 yaşında gençlere taşıyor: Hedefi Guiness'e girmek

Spor tutkunu 64 yaşındaki Rasim Yelkuvan, mekik çekmede 5 bin 13 olan Guinness rekorunu geçerek 7 bine ulaştı.

Spor tutkunu 64 yaşındaki Rasim Yelkuvan, mekik çekmede 5 bin 13 olan Guinness rekorunu geçerek 7 bine ulaştı.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Rasim Yelkuvan, "Ben 5 bin mekik çekin, 7 bin mekik çekin demiyorum, o bir yetenektir ama vatandaşlara tavsiyem yemeye içmeye dikkat etmeli, azda olsa her gün spor yapmalılar. Spor yapıldığı zaman bütün vücut tertemiz olur ve hiçbir hastalık kalmaz" dedi.
64 yaşındaki Rasim Yelkuvan yaptığı sporla adeta gençlere taş çıkarıyor. Her gün mekik ve barfiks çekiyor, beslenmesine dikkat ediyor ve hedefi Guinness rekorlarına adını yazdırıp Türkiye'yi temsil etmek. Emeklilikten sonra hayatının büyük bir kısmını spora adayan Yelkuvan, "Emekli olduğum için hemen hemen gününün yarısı spor yapmakla geçiyor" diyerek sporu ne kadar sevdiğini İHA muhabirine anlattı.
Önceden işe gitmeden sabah namazında kalkıp iş saatine kadar spor yaptığını belirten ve 60 yaşında başladığı mekiği ilerletmeye çalıştığını söyleyen Rasim Yelkuvan, "2012 yılında 120 mekik çekiyordum, bir arkadaşım herkese anlatıyordu bunu, o zamanlar ve kimse inanmıyordu, bir gün ayaklarımı bir yere sabitlediler 120'ye kadar saydılar ve inandılar. 120 çekiyordum ama yorulmuyordum, dedim ki 'bir de yorulana kadar deneyim bunu', denedim ve 150 çektim, diğer hafta 250 ve bir sonraki hafta 350'ye çıkardım. Yükselerek 2013'ün sonunda kendime 1000 mekik hedefini koydum. 2013'ün Mayıs ayında 5 bin, Eylül ayında ise 7 bin oldu" dedi.
Sporun yanında beslenmesine de dikkat ettiğini kaydeden Yelkuvan, "Su içmemin saati bellidir, en az bir 1,5 saat sonra su içerim, yemek yerken 3 kaşıktan fazla yemem. Bizim toplum malum hamur toplumu, simitçiler kusura bakmasın her taraf hamur, o şekilde düzensiz beslenildiği zaman her hastalık gelir. Ben spora başlamadan önce şeker gibi çeşitli hastalıklar görülmeye başlamıştı, bu sporu yapa yapa hiçbir hastalık kalmadı. 20 sene önce dizimden yürüyemiyordum, şimdi ise neredeyim. Guinness rekorlara başvuru yaptım ancak rakamı bilmiyordum, dünya şampiyonu 5 bin 13 ben ise 7 bin yaptım, bunu öğrenince başvuru yaptık" diye konuştu.
Guinness'e kendisini tam ifade edemediğini söyleyen Yelkuvan, "Bize 'sizi anlayamadık' şeklinde geri dönüş geldi. Şimdi tekrardan başvuru yapacağım. Ben 5 bin mekik çekin, 7 bin mekik çekin demiyorum, o bir yetenektir ama vatandaşlara tavsiyem yemeye içmeye dikkat etmeli, azda olsa her gün spor yapmalılar. Spor yapıldığı zaman bütün vücut tertemiz olur ve hiçbir hastalık kalmaz" ifadelerini kullandı.



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