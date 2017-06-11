63 yaşında LYS'ye girdi

Zonguldak'ta yaşayan 63 yaşındaki Yusuf Demir, antropoloji okumak için Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girdi.

Zonguldak'ta yaşayan 63 yaşındaki Yusuf Demir, antropoloji okumak için Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'ta da sabah saatlerinde LYS heyecanı başladı. LYS'ye giren binlerce aday sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. Sınava koşarak gelen öğrenci sınava son saniyede yetişti. 09.45'de kapıların kapatılmasının ardından saat 10.00'da başlayan ve tek oturumda gerçekleşen sınav 135 dakika sürecek. Sınava giren öğrenciler, kapı girişinde sıkı aramadan geçirildi. Kol saatinden paraya, küpeden su şişesinin üzerindeki etikete kadar kontrolden geçen öğrenciler, sınav salonlarına bir bir alındı. Öğrenci velileri ise okul bahçesinde sınava giren çocukları için bol bol dua etti.

63 yaşındaki Yusuf Demir de sınava girdi. Demir, "1994'te bizi res'en emekli ettiler. Türkiye Taşkömürü Kurumunda soğuk demirci olarak çalışıyordum. İki kez emekli oldum. Sınavı kazanırsam antropoloji okuyacağım" dedi.

Demir, sınava dakikalar kala güvenlik kontrolünden geçerek soruları cevaplayacağı salona hareket etti. Ağrı kesici ile sınava girmek isteyen bir öğrenci ise polisin ikazıyla karşılaştı. Polis memuruna sınava giriş belgesini ve suyunu veren genç, ağrı kesiciyi yuttuktan sonra sınav salonuna girdi.

(Onur Altındağ / İHA)