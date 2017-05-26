62 bin incili Nilüfer Hatun kaftanı göz kamaştırıyor

Bursa'da üretilen 'Nilüfer Hatun' kaftanı Guinness rekorlar kitabına girmeye aday.

Bursa'da üretilen 'Nilüfer Hatun' kaftanı Guinness rekorlar kitabına girmeye aday.

Vildan Yolcu tarafından tasarlanan 'Osmanlı Nilüfer Hatun' kaftanı, Saltanat Kapı'da yapılan törenle tanıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ'ın katıldığı tanıtımda, üzerinde 62 bin 23 adet beyaz inci bulunan kaftanı manken Sibel Kara sundu. Mehter eşliğinde kaftanı tanıtan Kara ile vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Kaftan, Guinness rekorlar kitabına girmeye aday.

Kaftan, gelinlik, abiye işletmecisi Vildan Yolcu, "Kaftanımız mor kadife kumaştan üretildi. Desenli ve nakışlı kaftanın üzerinde 62 bin 23 adet beyaz inci var. İnciler kaftanın fesine, kolye, kemer, kollar ve apoletleri ile kadife kumaş üzerine özel olarak işlendi. Kaftan üzerindeki desen ve nakışlara da 5 bin adet mor kristal taş işlendi. Projeye 17 Kasım 2016 tarihinde başladık. Eserimiz 16 Mayıs 2017 tarihinde tamamlandı. Çok zahmetli, ancak keyifli bir çalışma dönemi geçirdik. 7 kişilik ekibimizle titizlikle çalıştığımız projenin maliyeti toplam 35 bin lira. Bugün adaylık heyecanını yaşıyoruz. Kaftanımızı Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'ne hediye edeceğiz" dedi.

Başkan Vekili Abdullah Karadağ ise, "62 bin 23 tane inci var. Büyük göz nuru dökmüşler. İncilerin hepsi tek tek iğne ile oyalanıyor. Ekibi tebrik ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu gibi faaliyetlerin her zaman yanında. Bu rekor Bursa için bir ilk değil" diye konuştu.

(Ahmet Faruk Çabuk /İHA)