18.11.2017 17:11 61'inci Balkan Kros Şampiyonası tamamlandı

Çanakkale'de Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Balkan Kros Şampiyonası tamamlandı. Çanakkale'de Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Balkan Kros Şampiyonası tamamlandı.

Çanakkale'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyü yakınlarında gerçekleşen 61. Balkan Kros Şampiyonası'na Türkiye başta olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Sırbistan, İsrail, Kosova, Makedonya ve Ermenistan'dan gelen 102 atlet katıldı.

Sabah saat 10.30'da başlayan şampiyona, saat 14.30'de sona erdi. Şampiyona da Genç Kadınlar 4 kilometre koşusunda, Türkiye'den 14.38'lik derecesiyle Pınar Demirtaş 1'inci, Türkiye'den 14.45'lik derecesiyle Latife Güneş 2'nci, Türkiye'den 14.51'lik derecesiyle Emine Akbingöl 3'ncü oldu.

Genç Erkekler 6 kilometre koşusunda ise, Türkiye'den 19.30'luk derecesiyle Ramazan Barbaros, Romanya'dan 19.30'luk derecesiyle Rusu Dorin Andrei 2'nci, Romanya'dan 19.43'lük derecesiyle Garcea Adrian 3'ncü oldu.

U23 Kadınlar 6 kilometre koşusunda, Romanya'dan 22.34'lük derecesiyle Piscu Andreea 1'nci, Türkiye'den 22.44'lük derecesiyle Tubay Erdal, Türkiye'den 22.54'lük derecesiyle Emine Hatun Tuna 3'ncü oldu.

U23 Erkekler 8 kilometre koşusunda, Türkiye'den 27.14'lük derecesiyle Turgay Bayram 1'nci, Türkiye'den 27.21'luk derecesiyle 2'nci, Romanya'dan 27.22'lik derecesi ile Coman Nicolae 3'ncü oldu.

Büyük Kadınlar 8 kilometre koşusunda, Romanya'dan 30.11'lik derecesiyle Blrca Roxana 1'nci, Türkiye'den 30.17'lik derecesiyle Sevilay Eytemiş 2'nci, Türkiye'den 30.26'lık derecesi ile Özlem Kaya 3'ncü oldu.

Büyük Erkekler 10 kilometre koşusunda, Türkiye'den 33.41'lik derecesiyle Sedat Gönen 1'nci, Türkiye'den 33.42'lik derecesiyle Ramazan Özdemir 2'nci, Türkiye'den 34.08'lik derecesiyle Alper Demir 3'ncü oldu.

Şampiyonada protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

(Murat Yüksel/İHA)

