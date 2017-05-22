600 çalışanını işten çıkardı

Hava yolu şirketi Cathay Pacific Airways Ltd, 190'ı idari görevde bulunan 600 civarında çalışanını işten çıkardığını açıkladı.
Hava yolu şirketi Cathay Pacific Airways Ltd, 190'ı idari görevde bulunan 600 civarında çalışanını işten çıkardığını açıkladı. Cathay Pacific yetkilileri, pilot ve kabin görevlilerinin bundan etkilenmeyeceğini ancak onlardan daha etkin davranmalarının isteneceğini belirtti. Cathay CEO'su Rupert Hogg, "İşimizin ve müşterilerimizin geleceği için sert fakat gerekli kararları almak durumundayız" dedi. Cathay, 15 Mart'ta, 2016 yılında yüzde 9.4 gelir kaybı yaşadığını açıklamıştı.
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