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60 yaşındaki zehir taciri kadın ile kızı yakalandı
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60 yaşındaki zehir taciri kadın ile kızı yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptıkları iddia edilen 60 yaşındaki kadın ve kızı ile bir şahıs gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptıkları iddia edilen 60 yaşındaki kadın ve kızı ile bir şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Kahramanmaraş Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a giden bir otomobili takibe aldı. Kahramanmaraş il merkezine girişi sırasında içerisinde 2 bayan 1 erkek olan otomobile polis operasyon düzenledi. Operasyonda otomobil içerisinde bulunan Ayşe T. (33) ile annesi Fatma T. (60) ve uyuşturucu ve birçok suçtan kaydı olan Salih C. (25) gözaltına alındı. Ayşe T.'nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına gizlediği 590 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zanlı, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Ayşe T.'nin erkek kardeşi Feyzi T.'nin (20) de daha önce uyuşturucudan yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.
(Muhammet Özer /İHA)
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