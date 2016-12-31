31.12.2016 18:31 60 saat sonra trafiğe açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya Karayolu 60 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya Karayolu 60 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

29 Aralık'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Konya Antalya Karayolu bugün akşam saatlerinde yeniden trafiğe açıldı. Alacabel Mevkisinde yaklaşık 2 metreyi bulan kar nedeniyle karayolları ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürürken, yolda trafik tek şeritten verilebildi. Karayolları ekipleri yolda greyderler ve püskürtme aracı ile genişletme çalışmalarına devam ediyor. Bölge trafik ekipleri zincirli ve kar lastiği bulunan araçların geçişine izin verirken, tırlar ise hala bekletiliyor.

(İsmail Sünbül / İHA)

