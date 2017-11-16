16.11.2017 13:31 60 kiloluk kabak

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bir tarlada yetişen 60 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor. Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bir tarlada yetişen 60 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor.

Gürgentepe ilçesinde yaşayan Bülent Gelenbey, arkadaşının verdiği kabak tohumunu, bahçesine dikti. Bir süre sonra filiz veren, ardından normal bir kabağın boyunu geçerek büyümeyi sürdüren kabak bugün 60 kiloya ulaştı. Kabağın tohumunu Hatay'dan bir arkadaşından aldığını belirten Bülent Gelenbey, kabağın her geçen gün büyüdüğünü, kaç kiloya kadar çıkacağını bilmediğini söyledi.

(Metin Akyürek /İHA)

