06.02.2017 11:19 6 yaşındaki sevimli fil 'İzmir' 2.5 ton ağırlığa ulaştı

İzmir Doğal Yaşam Parkının göz bebeği, Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil 'İzmir' 6 yaşına basarken, 2.5 ton ağırlığa ulaşan sevimli fil için sürpriz parti düzenlendi. İzmir Doğal Yaşam Parkının göz bebeği, Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil 'İzmir' 6 yaşına basarken, 2.5 ton ağırlığa ulaşan sevimli fil için sürpriz parti düzenlendi.

Türkiye'de doğan ilk fil olarak tarihe geçen yavru fil 'İzmir', İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkında düzenlenen mütevazı doğum günü partisiyle 6 yaşına girdi. İzmir'in ve ailesinin yaşam alanına en çok sevdiği meyvelerle 6 rakamı yazıldı, konuklara pasta ikram edildi. 110 kilo olarak dünyaya gelen ve Türkiye'de doğan ilk fil unvanıyla kısa sürede herkesin ilgi odağı haline gelen İzmir'in ağırlığı, 6. yaşında 2 buçuk tona ulaştı.



