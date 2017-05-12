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6 yaşındaki kız çamaşır makinesinde ölü bulundu
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6 yaşındaki kız çamaşır makinesinde ölü bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğu, çamaşır makinesi içerisinde ailesi tarafından ölü bulundu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğu, çamaşır makinesi içerisinde ailesi tarafından ölü bulundu.
İddiaya göre, Bulancak ilçesi Acısu Mahallesi'nde yaşayan Yiğit ve Sevcan K. çiftinin 6 yaşındaki kızları Ecrin K., babası tarafından kreşten alınarak eve getirildi. Babanın evden ayrılışından kısa süre sonra eve gelen anne Sevcan K., kızını evde bulamayınca evin etrafında aramaya başladı. Aramadan bir sonuç alamayan anne, komşularına da baktı fakat kızını bulamadı. Aramalar devam ederken okuldan gelen ailenin diğer çocuğu Hüseyin K. da kardeşini aramaya başladı. Çocuk, kız kardeşini evdeki çamaşır makinesinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, küçük kızın çamaşır makinesi içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan küçük kızın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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