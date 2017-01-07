07.01.2017 16:50 6 yaşındaki Alp, vatan sevgisini şarkı söyleyerek dile getirdi

6 yaşındaki Alp, vatana olan sevgisini şarkı söyleyerek dile getirdi. 6 yaşındaki Alp, vatana olan sevgisini şarkı söyleyerek dile getirdi.



Niğde'nin Ulukışla İlçesi porsuk köyünde yaşayan 6 yaşındaki Alp Özbay vatana olan sevgisini söylediği sözler ve türkü ile dile getirdi.



Vatandaş tarafından çekilen videoda Türk bayrağı ile birlikte vatana olan sevgisini sözlerle dile getiren küçük Alp, ' Her şey Vatan için' sözleri ve 'Türkiye'm ' şarkısı ile sosyal medya da büyük beğeni topladı.



Küçük çocuğun bu sözlerini cep telefonu kamerasıyla çeken vatandaş bu videoyla sosyal medyada yayınladı.

