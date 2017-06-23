Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na 22 Haziran 2017 Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensubu, biri 17, biri 18 yaşında olmak üzere 6 terörist teslim oldu.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na 22 Haziran 2017 Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensubu, biri 17, biri 18 yaşında olmak üzere 6 terörist teslim oldu.
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