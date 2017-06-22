6 terörist daha teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'dan kaçan 3'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'dan kaçan 3'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 3'ü bayan, biri yaşı küçük olmak üzere 3'ü erkek toplamda 6 kişi, terör örgütünden kaçıp, bugün Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi. (Melih Yiğit /İHA)
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