6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ile Eruh ilçelerindeki operasyonlarda, 3'ü ölü olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Pervari ile Eruh ilçelerindeki operasyonlarda, 3'ü ölü olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı kırsalında 12 Haziran'da başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operazyonu kapsamında sıkıştırılan bölücü terör örgütü mensuplarının, Düğüncüler köyü kırsal alanına kaçtıkları yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir. Bunun üzerine bölgeye bugün operasyon planlanmıştır. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-08 Operasyonu icra edilmiştir. Operasyonda, saklandıkları sığınakta 2'si ölü, 3'ü sağ olmak üzere 5 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, 21 Haziran'da Eruh ilçesi Bilgili köyü kırsalında meydana gelen çatışmada, Herekol Ararat kod adlı Cemal Yalçın isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

