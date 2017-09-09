09.09.2017 10:58 6 sezon sonra en fazla transferi bu yaz yaptı

Galatasaray, 2011-2012 sezonunda transfer ettiği 11 futbolcudan sonra en fazla transferi bu yaz aldığı 10 futbolcu ile yaptı. Galatasaray, 2011-2012 sezonunda transfer ettiği 11 futbolcudan sonra en fazla transferi bu yaz aldığı 10 futbolcu ile yaptı.

Galatasaray, 17 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminde 10 futbolcu transfer etti. Bu süreçte sarı-kırmızılılar; Belhanda, Gomis, Maicon, Mariano, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Denayer, Latovlevici ve Cedric Carrasso'yu transfer etti. Transfer döneminde Aslan, uzun bir aradan sonra bu kadar futbolcuyu kadrosuna dahil etti.



6 sezon sonra

Galatasaray, en son yaz dönemi transferinde 2011-2012 sezonunda 11 futbolcu ile kadrosunu güçlendirmişti. O sezon da takımın başına Teknik Direktör Fatih Terim geçmişti. Bu sezondan sonra en fazla transferi ise 2017-2018 sezonunda yaptı. 2014-2015 sezonu yazında da 9 futbolcuyu transfer etmişti. Sarı-kırmızılıların 2011-2012 sezonundan itibaren transfer ettiği futbolcuların sayısı şöyle:



2017-2018 sezonu: 10

2016-2017 sezonu: 8

2015-2016 sezonu: 8

2014-2015 sezonu: 9

2013-2014 sezonu: 7

2012-2013 sezonu: 8

2011-2012 sezonu: 11

(Oğuzhan Ort/İHA)

