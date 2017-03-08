6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, terörist unsurları yakalamak ve etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınakları tespit ve imha etmek maksadıyla başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi. Düzenlenen operasyonlarda PKK terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyon kapsamında icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde, 6 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 11 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 120 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet biksi makinalı tüfek,1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet tabanca fişeği, 7 adet el bombası, 20 kg amonyum nitrat, 431 kilogram esrar, bombalı saldırı eylemlerinde kullanılmak üzere gasp edilmiş sahte plakalı bir araç, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca tespit edilen 3 adet el yapımı patlayıcı ile bombalı saldırı gerçekleştirmek maksadıyla hazırlanmış bir araç imha edildiği kaydedildi.

(Abdullah Sarıca/İHA)