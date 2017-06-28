6 PKK'lı daha teslim oldu

Şırnak'ta PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak'ta PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 1'i yaşı küçük toplamda 6 kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi. (Melih Yiğit /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.