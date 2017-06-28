6 PKK'lı daha teslim oldu

Şırnak'ta PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ta PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 1'i yaşı küçük toplamda 6 kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.

(Melih Yiğit /İHA)