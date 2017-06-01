6 naaş kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumunda

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen helikopterde bulunan 13 askerden 6'sının naaşı kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen helikopterde bulunan 13 askerden 6'sının naaşı kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden birlikleri denetlemek amacıyla kalkan ve kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşen helikopterin içerisinde şehit olan 13 askerden 6'sının naaşı, sirenler eşliğinde Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna getirilen şehitlerin isimleri şöyle:

"Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemir, Yüzbaşı İlker Acar, Pilot Üsteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş, Başçavuş Fevzi Kıral, Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal."

(Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü /İHA)