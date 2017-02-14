14.02.2017 10:18 6 metrekarelik konteynerde tarihi yaşatıyor

Yozgat'ta 6 metrekarelik konteynerde vatandaşları, tarihi ve nostaljik bir yolculuğa çıkaran Yozgat'ın tek antikacısı Kamil Şahin, 17 yıldır unutulmaya yüz tutmuş birçok malzemeye ev sahipliği yapıyor. Yozgat'ta 6 metrekarelik konteynerde vatandaşları, tarihi ve nostaljik bir yolculuğa çıkaran Yozgat'ın tek antikacısı Kamil Şahin, 17 yıldır unutulmaya yüz tutmuş birçok malzemeye ev sahipliği yapıyor.

Tarım aletlerinden mutfak eşyalarına, daktilodan fotoğraf makinesine, plaktan video kasetlere, saatten gaz lambasına kadar birçok tarihi eşyayı 6 metrekarelik bir konteynere sığdıran antika meraklısı Kamil Şahin, elindeki malzemeleri satarak geçimini sağlıyor.

17 yıldır antika işi ile uğraştığını ve işini severek yaptığını belirten Şahin, Yozgat'ta tek antikacının kendisi olduğunu söyledi. Antikacılıktan başka bir işi olmadığını da belirten Kamil Şahin, "Günlük satışımız olmuyor. Haftanın 2-3 günü siftahsız gidiyorum. Bazen 1 liralık bazen 10 liralık iş yaptığım oluyor. Bazen de 50-60 liralık satış yapıyorum, belli olmuyor" dedi.

(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)

