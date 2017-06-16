6 komisyon 'tatil'e girmeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 komisyon TBMM tatile girdikten sonra da çalışmalarına devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 komisyon TBMM tatile girdikten sonra da çalışmalarına devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, Başkan İsmail Kahraman'ın imzasını taşıyan bazı komisyonların tatil döneminde çalışması önerisini görüştü. Anayasa, Adalet, Anayasa ve Adalet Karma, Dilekçe, İnsan Hakları İnceleme ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları TBMM tatile girdikten sonra da çalışmalarına devam edecek.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)