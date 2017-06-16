6 komisyon 'tatil'e girmeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 komisyon TBMM tatile girdikten sonra da çalışmalarına devam edecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 komisyon TBMM tatile girdikten sonra da çalışmalarına devam edecek. TBMM Genel Kurulu, Başkan İsmail Kahraman'ın imzasını taşıyan bazı komisyonların tatil döneminde çalışması önerisini görüştü. Anayasa, Adalet, Anayasa ve Adalet Karma, Dilekçe, İnsan Hakları İnceleme ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları TBMM tatile girdikten sonra da çalışmalarına devam edecek. (Ahmet Umur Öztürk/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.