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6 kişiye terörden tutuklama
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6 kişiye terörden tutuklama

Nusaybin'de yürütülen PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Nusaybin'de yürütülen PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerde gözaltına alınan 10 kişi, Nusaybin Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinden sonra Nusaybin Adliyesine getirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinden sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 kişiden 6'sı 'Terör Örgütüne Üye olmak' suçlamasıyla tutuklanırken 4 kişi ise Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nusaybin Adliyesinde yapılan işlemlerinden sonra 6 kişi Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
(Abdullatif Altunkaynak /İHA)

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