6. kattaki eve giren yılan akülü aradan çıktı

Malatya'da bir binanın 6. katındaki daireye giren yılan evdeki oyuncak akülü arabaya saklandı. Yılanı itfaiye ekipleri kısa sürede yakaladı.

Malatya'da bir binanın 6. katındaki daireye giren yılan evdeki oyuncak akülü arabaya saklandı. Yılanı itfaiye ekipleri kısa sürede yakaladı.

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde bir binanın 6. katında yılan görülmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler gelirken yılan bu sırada bir çocuğun akülü arabasına girdi. Ekipler yaklaşık 10 dakikalık çalışmayla araca zarar vermeden yılanı yakaladı.

Yılan ekipler tarafından doğaya salıverilirken herkes derin bir nefes aldı.

