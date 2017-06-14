6 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, önümüzdeki sezonun planlaması kapsamında takımda forma giyen 6 oyuncuyla yollarını ayırdı.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, önümüzdeki sezonun planlaması kapsamında takımda forma giyen 6 oyuncuyla yollarını ayırdı. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, bu doğrultuda tam 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Alen Pajenk, İbrahim Emet, Sabit Karaağaç, Alperay Demirciler, Mehmet Özbek ve İsmail Moalla'yla yeni sözleşme yenilenmeyeceği açıklandı. Bu isimlere kulübün resmi yayın organından teşekkür edildi.
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