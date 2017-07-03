Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
6 ilde memurlara 'sıcaklık' izni
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

6 ilde memurlara 'sıcaklık' izni

Aşırı sıcaklar nedeniyle Ankara, Muğla, Denizli, Osmaniye, Çankırı ve Amasya'da kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ankara, Muğla, Denizli ve Osmaniye'de kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

ANKARA

Ankara Valiliği'nce aşırı sıcaklar nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı duyuruldu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkentte hava sıcaklığının pazartesi günü yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, Ankara ilimizde hava sıcaklığının, 03/07/2017 Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Sağlık Bakanlığının 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 02.07.2017 tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi hükmüne göre, olağanüstü toplanarak Ankara İlindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 03 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir.

OSMANİYE

Osmaniye Valiliğince, aşırı sıcaklar nedeniyle kamuda çalışan hamileler, engelliler, kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, hava tahmin raporlarına göre Osmaniye'de hava sıcaklığının yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında Osmaniye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamileler ve engelliler ile belgelendirmeleri halinde kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ve kanser hastalarının idari izinli sayılması kararının alındığı kaydedildi.

MUĞLA

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, ilimizde hava sıcaklığının 3Temmuz Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edildiğinden Muğla'daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü idari izinli sayılacak” denildi.

DENİZLİ

Denizli'de sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar izinli sayılacak. Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının 43 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ile kronik rahatsızlığı bulunanların, idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin (pazartesi) izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Çankırı'da sıcaklığın 34 derece olması tahmin ediliyor.

AMASYA

Amasya'da sıcak hava nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin (pazartesi) izinli sayılacakları bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre kentteki hava sıcaklığının yükselmeye devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, hamile bayanların, yüzde 40'tan yukarı engeli olan personelin, kronik (şeker, tansiyon, kalp, beyin) hastalıkları olanların idari izinli sayılması kararı alınmıştır."
Amasya'da sıcaklıkların (pazartesi) 42 derece olacağı tahmin ediliyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Haziranda zam şampiyonu yurt içi turlar oldu
Memur ve işçiye yapılacak zam oranları belli oldu
Şantiyeye saldıran teröristler etkisiz hale getirildi
Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Güvercinler için pansiyon yaptılar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Fenerbahçe için müthiş iddia !
Fenerbahçe için müthiş iddia !
Ahi'ye yönelik saldırıda 16 kişi gözaltına alındı
Ahi'ye yönelik saldırıda 16 kişi gözaltına alındı
Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenler için anma
Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenler için anma
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Haziranda zam şampiyonu yurt içi turlar oldu
Haziranda zam şampiyonu yurt içi turlar oldu
Memur ve işçiye yapılacak zam oranları belli oldu
Memur ve işçiye yapılacak zam oranları belli oldu
Şantiyeye saldıran teröristler etkisiz hale getirildi
Şantiyeye saldıran teröristler etkisiz hale getirildi
Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Güvercinler için pansiyon yaptılar
Güvercinler için pansiyon yaptılar
Enflasyon geriledi
Enflasyon geriledi
Fenerbahçe'nin efsaneleri bir araya geldi
Fenerbahçe'nin efsaneleri bir araya geldi
Ölüm böyle teğet geçti
Ölüm böyle teğet geçti
'Belhanda ile yıllar önce iletişimimiz vardı'
'Belhanda ile yıllar önce iletişimimiz vardı'
Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta düzenleme
Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta düzenleme
Enflasyon rakamları açıklandı!
Enflasyon rakamları açıklandı!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English