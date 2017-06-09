6 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltında

İzmir merkezli 6 ilde FETÖ soruşturması kapsamında iş adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda, 18 kişi gözaltına alınırken, kişilerin örgüte 1 milyon TL para aktardığı iddia edildi.

İzmir merkezli 6 ilde FETÖ soruşturması kapsamında iş adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda, 18 kişi gözaltına alınırken, kişilerin örgüte 1 milyon TL para aktardığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında operasyon yaptı. İzmir merkezli İstanbul, Karaman, Aydın, Yalova, Adıyaman olmak üzere toplam 6 ilde düzenlenen operasyonda şu ana kadar 18 iş adamı gözaltına alındı.

Kişilerin sahte evraklar ve usulsüzlüklerle şirket üzerinden yüklü miktarlarda devlet destekleme kredisine onay verip, verilen bu destek kredisinin belli bir bölümünü yine bu şirket sahiplerinden alarak örgüte aktarıldığı öne sürüldü. Kişilerin yine iddialara göre, bu yöntemle FETÖ'ye 1 milyon TL para aktardığı ifade edildi. Şahısların şirket, şahsi hesapları ile taşınır ve taşınmaz tüm mallarına el koyulduğu da bildirildi.

