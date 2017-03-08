6 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Bartın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda örgütte kritik görevlerde yer alan 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bilgisine ulaşıldı.

Bartın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda örgütte kritik görevlerde yer alan 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bilgisine ulaşıldı.

Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bartın merkezli, Ankara, İstanbul, Karabük, Kastamonu ve Sakarya illerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Bartın Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda örgütte kritik görevlerde yer alan 14 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dokümanlara el konulurken, zanlılar sorgulanmak üzere Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bilgisine ulaşıldı.

