6 ilde FETÖ operasyonu: 11 kadın gözaltında

Aksaray merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 11 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 11 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması bünyesinde emniyet yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında daha önceden tutuklanan şüpheli emniyet personelleri ile milli eğitim personellerinin birden fazla hattında By-lock iletişim programı kurulduğu, bu hatların eş, çocuk ve yakınları tarafından kullanıldığı tespit edilmişti. Tespitin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yakalama kararı çıkarılan 15 kişi için Aksaray merkezli Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Konya illerinde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda By-lock kullandıkları belirlenen 11 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 kişinin Konya ve Osmaniye'de arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Yasin Can/İHA)