6 ilde 20 askere FETÖ gözaltısı

Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 rütbeli asker gözaltına alındı.
Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 rütbeli asker gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, Mardin merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 20 rütbeli asker gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (Neriman Çelebi/İHA)
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