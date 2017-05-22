6 eski maliye müfettişi FETÖ'den tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 7 eski maliye müfettişinden 6'sı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 7 eski maliye müfettişinden 6'sı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Ankara, Çorum ve Ordu illerinde 5 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Maliye müfettişi olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında mesleklerinden daha önce açığa alınıp ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları ileri sürülen M.T.E., M.G., B.E., S.K., İ.B., F.D.Ş. ve B.B. gözaltına alınmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.E. adlı kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muammer Ay / İHA)