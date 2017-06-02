6 aylık kirayı ödeyemeyen koca evi terk etti

İzmir'in Konak ilçesinde 6 aylık kirayı ödeyemediği için eşinin evi terk etmesiyle çaresiz kalan 38 yaşındaki Deniz Şahin, 7 aylık bebeğiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

İzmir'in Konak ilçesinde 6 aylık kirayı ödeyemediği için eşinin evi terk etmesiyle çaresiz kalan 38 yaşındaki Deniz Şahin, 7 aylık bebeğiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

Ballıkuyu Mahallesinde 7 aylık kızı Öykü Naz Şahin ile birlikte yokluk için de kalan 38 yaşındaki Deniz Şahin, eşinin 6 aylık kirayı ödeyemediği için evi terk etmesiyle kimsesiz kaldı. Komşuları tarafından bir nebzede olsa ihtiyaçları karşılanan Şahin, 6 aylık kirayı ödeyemediği için de bebeğiyle birlikte sokakta kalma korkusuyla yaşıyor. Yetkililerden yardım isteğinde bulunan Şahin, ailesinin rızası olmadan evlendiği için de ailesinin kendisine yardım etmediğini söyledi. Ev kirasının veremediği için ev sahibi tarafından evden çıkması istenen Şahin, "7 aydır bu evde oturuyorum ama 6 ayın kirasını veremediğim için ev sahibi çıkmamı istedi. Bu durum yüzünden eşimde çok sıkıştı ve ev sahibiyle ufak münakaşalara girdi. Ondan sonra bir aydır bizi de bıraktı gitti eve de uğramıyor. Hiçbir ihtiyacımızı karşılamıyor bebeğin ihtiyaçlarını da karşılamıyor. Çok zor duruma düştüm, bakkala borç yapıyordum bakkalda artık borç vermiyor. Komşularım Allah razı olsun her gün bir tabak yemeğimi getiriyorlar. Bebeğimin sütünü mamasını alıyorlar o şekilde geçimimi yapıyorum" diyerek içinde bulunduğu zor durumu anlattı.



"EN BÜYÜK KORKUM ÇOCUĞUMLA SOKAKTA KALMAK"

En büyük korkusunun bebeğiyle sokakta kalması olduğunu söyleyen Şahin, "Eşim işinden atıldı işsiz kaldı, iş aradı bulamayınca bıraktı gitti. Bir aydır da gelmiyor eve. Ailemin izni olmadan evlilik yaptığım için ailem kabul etmiyor beni. 7 aylık bebeğim var, bana yardımcı olsunlar. Bir iş versinler çalışabileceğim ama bebeğim var ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayım yardımcı olsunlar bana. Evimin kirasını ödeyemiyorum en azından 6 aylık kirayı verip burada kalmama yardımcı olabilirler. Komşularda kaldım 4 gün ev sahibi beni evde bulup atmasın diye. Dün komşularım ev sahibini aradılar konuşup ikna ettiler ve evin içine tekrar girebildim. Dışarıda kalmaktan korkuyorum çünkü küçük bebeğim var" diyerek yetkililerden yardım istedi.

(Abdülaziz Baydilli - Ali Gözeten / İHA)