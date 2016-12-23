23.12.2016 13:37 6 aydır devam eden karın ağrısı, şişkinlik ve kabızlık çekenler dikkat

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, 'Huzursuz bağırsak sendromu olarak bilinen ve spastik kolon olarak da adlandırılan hastalık, toplumda en sık görülen sindirim sistemi hastalıklarındandır. Bu tip hastalarda en az 6 aydır devam eden karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık bazen de ishal yakınmaları vardır' dedi. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, "Huzursuz bağırsak sendromu olarak bilinen ve spastik kolon olarak da adlandırılan hastalık, toplumda en sık görülen sindirim sistemi hastalıklarındandır. Bu tip hastalarda en az 6 aydır devam eden karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık bazen de ishal yakınmaları vardır" dedi.



İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Bektaş, spastik kolon olarak adlandırılan hastalığın toplumda en sık görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu ve bu hastalığın ABD'de yıllık 30 milyar dolarlık bir sağlık harcamasına neden olduğunu söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bektaş, hastalığın belirtileri ile ilgili şunları söyledi:



"En az 6 aydır devam eden karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık bazen de ishal yakınmaları vardır. Hastanın, muayene ve kolonoskopi dahil bütün tetkikleri normaldir. Hastalık, hayatı tehdit etmese de yaşam kalitesini bozmakta ve işgücü kayıplarına yol açmaktadır. Tedavide probiyotikler, bol lif tüketimi, spor ve stres ile baş edebilme anahtar rol oynamaktadır. Bağırsaktaki 'dost bakterilerin' oranını yükselten probiyotik besinler olan yoğurt, kefir, boza ve ev tarhanası gibi besinler fayda sağlamaktadır. Kabızlıkla seyredenlerde bol lif içeren tam tahıl ürünler, sebzeler ve bol su tüketimi önemlidir. Yürüyüş gibi düzenli yapılan sportif faaliyetler fayda sağlayabilir."



İlaç tedavisi dışında psikiyatrik tedavi, akupunktur, yoga, reiki gibi stres kontrolü sağlayan yöntemlerden yarar gören hastaların olduğunu kaydeden Bektaş, "Ailede bağırsak kanseri hikayesi olması, makatta çatlak veya hemoroit olmadan makattan kanama olması, istemsiz kilo kaybı, kansızlık olması alta başka tehlikeli bir hastalığın habercisi olabileceğinden hekime başvurulması gerekir" diye konuştu.

