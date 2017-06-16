6 ayda 63 kilo verdi

Tüp mide ameliyatıyla 6 ayda 63 kilo veren genç, 'Kilolarım yüzünden uyku apnem vardı. Uyurken nefesim duruyordu. Şimdi bebek gibi uyuyorum. Sigarayı bıraktım, şeker ve tansiyonum düzeldi' dedi.

Tüp mide ameliyatıyla 6 ayda 63 kilo veren genç, "Kilolarım yüzünden uyku apnem vardı. Uyurken nefesim duruyordu. Şimdi bebek gibi uyuyorum. Sigarayı bıraktım, şeker ve tansiyonum düzeldi" dedi.

Mersin'de yaşayan 28 yaşındaki Yunus Deniz, 165'e ulaşan ve uyku apnesi, şeker ve tansiyon sorunlarına yol açan kilo sorunundan bir türlü kurtulamayınca tüp mide (mide küçültme) ameliyatı oldu. Deniz, Medical Park Tarsus Hastanesi'nde 2016'nın Aralık ayında Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük'ün gerçekleştirdiği operasyondan sonraki 6 ayda tam 63 kilo vererek 102 kiloya indi.



"ÖLÜM TEHLİKESİYLE YAŞIYORDUM"

Bir mutfak malzemeleri firmasının Mersin bayiliğini yapan Yunus Deniz, çocukluğundan bu yana yaşadığı kilo probleminin son yıllarda sağlığını ciddi şekilde tehdit etmesiyle çare arayışına girdiğini söyledi. Spor ve diyetten sonuç alamadığını anlatan Deniz, "Tansiyon ve şeker başlı başına hayatımı tehdit ediyordu. Ama belki de en kötüsü uyku apnesiydi. Hem geceleri nefesim duruyordu ve ölüm tehlikesi atlatıyordum, hem de gündüzleri araba kullanırken bile aniden uyuyordum. Şimdi gece bebek gibi uyuyorum, gündüz dinç geziyorum. Şekerim ve tansiyonum düştü" şeklinde konuştu.



"EKMEKSİZ ÇEYREK PORSİYON YETİYOR"

Kilo verdikçe hayatının değiştiğini belirten Yunus Deniz, günde 3 paket içtiği sigarayı da bıraktığını anlattı. Ameliyattan sonra yediği yemek miktarının, eskisiyle kıyaslanamayacak kadar azaldığını vurgulayan Deniz, "Eskiden bir oturuşta, Mersin'in ünlü tantunisinden, 3 tane çift lavaşlı yiyordum. Şimdi ekmeksiz döneri bile çeyrek porsiyon yiyince doyuyorum" diye konuştu.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük ise tüp mide ameliyatlarında midenin yüzde 80-85'inin alındığını, daha az yiyerek doyan kişilerin kilo kaybettiğini ve kiloya bağlı birçok sağlık sorunundan kurtulduğunu söyledi.

